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حماس: أبدينا مرونة في صياغة مقاربات لإدارة غزة بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني

Lebanon 24
21-02-2025 | 02:51
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