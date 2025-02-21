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الكرملين: هناك تفاهم على ضرورة لقاء بوتين وترامب لكن لا تفاصيل حتى الآن

Lebanon 24
21-02-2025 | 04:37
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