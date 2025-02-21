وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: سيتم تسيير حركة السير والتأكد من أنّ الناس سوف تمر بشكل لن يؤثر لا على أمنها ولا على أمن المشاركين

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