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نتنياهو من مخيم طولكرم: ما رأيناه أمس هو محاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية وهو أمر خطير للغاية

Lebanon 24
21-02-2025 | 10:05
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