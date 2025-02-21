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نتنياهو من مخيم طولكرم: ما رأيناه أمس هو محاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية وهو أمر خطير للغاية
Lebanon 24
21-02-2025
|
10:05
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