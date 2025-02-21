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ترامب: زيلينسكي شارك في اجتماعات على مدى ثلاث سنوات لكنه فشل في إنهاء الحرب

Lebanon 24
21-02-2025 | 10:55
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