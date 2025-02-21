السيناتور داريل عيسى من قصر بعبدا: الولايات المتحدة الأميركية تثق بالرئيس عون وستتعاون مع الحكومة الجديدة كما أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل سيحصل ودعم الجيش يحظى بتأييد الحزبيَن في أميركا

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