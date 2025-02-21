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ترامب: نتنياهو غاضب بشأن ما حدث لجثث لأطفال الإسرائيليين أمس وله الحق في أن يكون كذلك

Lebanon 24
21-02-2025 | 11:13
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