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رئيس وزراء أيرلندا: نحتاج لتعزيز وقف إطلاق النار وزيادة ضخمة بالمساعدات لغزة وبلورة مسار سياسي لحل الدولتين

Lebanon 24
21-02-2025 | 12:39
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