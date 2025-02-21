Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: تحدثت مع الرئيس الصيني عن الرسوم الجمركية ومكافحة المخدرات

Lebanon 24
21-02-2025 | 12:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي كيفن هاسيت لقناة CNBC: المكسيك تبدو جادة للغاية لتنفيذ ما يريده الرئيس ترامب من وراء زيادة الرسوم الجمركية عليها
lebanon 24
22/02/2025 00:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تحدثت هاتفيا مع الرئيس الصيني وبحثنا قضايا التجارة وتيك توك
lebanon 24
22/02/2025 00:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مستشارين لترامب ومصادر مطلعة: الرئيس الأميركي يرغب في إبرام صفقة واسعة النطاق مع نظيره الصيني
lebanon 24
22/02/2025 00:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: سنرد على إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية
lebanon 24
22/02/2025 00:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2025-02-21
17:10 | 2025-02-21
17:00 | 2025-02-21
16:58 | 2025-02-21
16:57 | 2025-02-21
16:56 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24