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الشرطة السويدية: القبض على 3 أشخاص قرب سفارة إسرائيل في ستوكهولم للاشتباه في إعدادهم لجريمة وهدفهم غير معروف
Lebanon 24
21-02-2025
|
14:57
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