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وكالة الأنباء السعودية: اجتماع غير رسمي بالرياض بحضور قادة دول الخليج ومصر والأردن ناقش الجهود المشتركة لدعم "القضية الفلسطينية" وتطورات غزة

Lebanon 24
21-02-2025 | 16:34
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