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البنتاغون: سنوقف التوظيف حتى نتمكن من تحليل احتياجات الوزارة من الموظفين

Lebanon 24
21-02-2025 | 16:58
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