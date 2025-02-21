Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز": المحكمة العليا ترفض السماح لترمب بإقالة رئيس وكالة مستقلة تحمي المبلغين عن المخالفات

Lebanon 24
21-02-2025 | 18:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلان يظهر ماسك عملاقا يمسك بنموذج صغير من البيت الأبيض.. "واشنطن بوست" ترفض حملة إعلانية تشكك في هوية الرئيس
lebanon 24
22/02/2025 02:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مبعوثة الرئيس الأميركي ستنقل رسالة "شديدة اللهجة" لساسة لبنان
lebanon 24
22/02/2025 02:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة "الأونروا" فيليب لازاريني عمل المنظمة والصعوبات التي واجهتها ونوّه بالإجراءات التي اتخذت في عدد من مراكز المنظمات الفلسطينيّة
lebanon 24
22/02/2025 02:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول رفيع لـ"رويترز": إيران ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة لكن المحادثات الأميركية الإيرانية مسألة منفصلة
lebanon 24
22/02/2025 02:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:07 | 2025-02-21
19:05 | 2025-02-21
19:05 | 2025-02-21
19:03 | 2025-02-21
18:42 | 2025-02-21
18:36 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24