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ترمب: سنضع قواعد جديدة لمنع أشخاص تابعين للصين من شراء أصول أو شركات أميركية

Lebanon 24
21-02-2025 | 19:03
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