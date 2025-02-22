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مسيّرة يرجح أنها للتحالف الدولي استهدفت مساء الجمعة سيارة بريف إدلب مما أدى لمقتل أحد قادة تنظيم حراس الدين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-02-2025 | 01:51
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