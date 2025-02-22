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سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: زيارتنا الى الرئيس عون وسلام تحمل رسالة دعم جماعيّة من الدول العربية الى لبنان والسفراء العرب أكدوا التزام أكثر وضوحًا للدولة اللبنانية والشعب اللبناني

Lebanon 24
22-02-2025 | 04:13
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