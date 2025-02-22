Advertisement

أخبار عاجلة

السيناتور الأميركي روني جاكسون بعد لقائه الرئيس عون: نريد أن نلمس مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط في ظلّ التغيّرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة

Lebanon 24
22-02-2025 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يلتقي السيناتور الأميركي روني جاكسون على رأس وفد من مجلس الشيوخ عند الساعة 12:30 (الجديد)
lebanon 24
22/02/2025 16:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه الرئيس نجيب ميقاتي في مطار بيروت: أنا سعيد لوجودي في لبنان الذي دخل مرحلة جديدة
lebanon 24
22/02/2025 16:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب مارك ضو بعد لقائه ونواب كتلة تحالف التغيير الرئيس نواف سلام: نحن في مرحلة جديدة في لبنان وطموحات اللبنانيين الذهاب في الاتجاه الصحيح
lebanon 24
22/02/2025 16:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بعد لقائه رئيس الجمهورية: نحن على ثقة اننا في عهد جديد مع فخامة الرئيس جوزاف عون وفي مرحلة جديدة من تاريخ لبنان
lebanon 24
22/02/2025 16:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:03 | 2025-02-22
08:49 | 2025-02-22
08:43 | 2025-02-22
08:22 | 2025-02-22
08:13 | 2025-02-22
08:01 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24