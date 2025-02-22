Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": السير شبه متوقف على طريق صيدا القديمة وعلى الطريق البحريّ

Lebanon 24
22-02-2025 | 07:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش أزال ساتراً ترابياً في بلدة حولا لفتح الطريق امام الصليب الاحمر لاخراج جثمان الشهيدة خديجة حسين عطوي
lebanon 24
22/02/2025 16:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انتشال جثمان شهيد من السيارة المستهدفة على طريق الأولي في صيدا
lebanon 24
22/02/2025 16:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إقفال طريق المطار القديمة - قرب مدرسة الروضة من قبل مجموعة من المراهقين
lebanon 24
22/02/2025 16:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": آليات وجرافات الجيش غادرت منطقة دوبيه غرب بلدة ميس الجبل بعد الانتهاء من تعبيد الطريق
lebanon 24
22/02/2025 16:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:03 | 2025-02-22
08:49 | 2025-02-22
08:43 | 2025-02-22
08:22 | 2025-02-22
08:13 | 2025-02-22
08:01 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24