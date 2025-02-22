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"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي أطلق النار على آليات وجرافات مجلس الجنوب التي تعمل على فتح الطرقات في منطقة كروم ابو العلا - الدباكة شرق بلدة ميس الجبل

Lebanon 24
22-02-2025 | 08:43
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