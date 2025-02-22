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طريق ترشيش زحلة و ضهر البيدر سالكتان حاليا امام كل المركبات باستثناء الشاحنات علماً ان الرؤية سيئة بسبب الضباب في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
22-02-2025
|
09:03
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