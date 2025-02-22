Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يجري مشاورات أمنية مساء اليوم حول جهود استعادة باقي المحتجزين في غزة

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجرى اليوم مع قادة الأجهزة الأمنية تقييما لجولة المفاوضات الخاصة بالمحتجزين في غزة
lebanon 24
22/02/2025 18:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى انتهاء المشاورات الأمنية مساء اليوم
lebanon 24
22/02/2025 18:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يعقد الليلة مشاورات أمنية "عاجلة" بشأن الصفقة المرتقبة
lebanon 24
22/02/2025 18:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات أمنية لبحث شن هجوم محتمل ضد المفاعلات النووية الإيرانية
lebanon 24
22/02/2025 18:21:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:21 | 2025-02-22
11:15 | 2025-02-22
11:11 | 2025-02-22
11:09 | 2025-02-22
11:09 | 2025-02-22
11:08 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24