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الرئيس عون أكد أمام الوفد الأميركي برئاسة روني جاكسون موقف لبنان الثابت والنهائي: الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود يتطلب انسحاب الاسرائيليين وإعادة الأسرى اللبنانيين

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:16
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