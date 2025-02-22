الرئيس عون أكد أمام الوفد الأميركي برئاسة روني جاكسون موقف لبنان الثابت والنهائي: الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود يتطلب انسحاب الاسرائيليين وإعادة الأسرى اللبنانيين

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