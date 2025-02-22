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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: اقتراح القضاء على حماس أولا سيكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين

Lebanon 24
22-02-2025 | 11:03
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