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القناة 12 عن مصادر: إسرائيل تدرس جملة من الخيارات لمعاقبة حماس على الخطأ في تسليم شيري بيباس

Lebanon 24
22-02-2025 | 13:14
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