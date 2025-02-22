Advertisement

أخبار عاجلة

البرهان : عاجلاً أم آجلاً سيدفع الدعم السريع ثمن تدمير البنى التحتية

Lebanon 24
22-02-2025 | 14:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السودان.. البرهان يرفض السلام قبل القضاء على الدعم السريع
lebanon 24
22/02/2025 23:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة باستعادة السودان من "ميليشيات الدعم السريع"
lebanon 24
22/02/2025 23:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة وقوات الدعم السريع ستوقع في نيروبي على الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/02/2025 23:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار قائد قوات الدعم السريع لسكاي نيوز عربية: نسعى لتشكيل حكومة سلام ووحدة
lebanon 24
22/02/2025 23:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:36 | 2025-02-22
16:29 | 2025-02-22
16:28 | 2025-02-22
16:27 | 2025-02-22
16:17 | 2025-02-22
16:16 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24