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رئاسة وزراء كندا: ترودو يبحث مع ترامب هاتفيا الحرب في أوكرانيا وجهود مكافحة تهريب الفنتانيل عبر الحدود

Lebanon 24
22-02-2025 | 15:05
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