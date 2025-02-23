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رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من مطار بيروت: جئت إلى بيروت على رأس وفد إيراني لنشارك في مراسم تشييع السيدين نصرالله وصفي الدين وسألتقي الرؤساء الـ3 في لبنان

Lebanon 24
23-02-2025 | 01:52
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