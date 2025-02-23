Advertisement

أخبار عاجلة

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

Lebanon 24
23-02-2025 | 02:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: تعليقات ماسك تدخل مباشر في الانتخابات الألمانية
lebanon 24
23/02/2025 13:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات المبكرة في ألمانيا تبدأ: 4506 مرشحًا يتنافسون على 630 مقعدًا
lebanon 24
23/02/2025 13:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال يتابع أعمال مراكز جرف الثلوج.. ونداء عاجل للمواطنين
lebanon 24
23/02/2025 13:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: الأمر يتعلق بحياة الرهائن المتبقين ومن بينهم ألمان
lebanon 24
23/02/2025 13:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:16 | 2025-02-23
06:15 | 2025-02-23
06:15 | 2025-02-23
06:14 | 2025-02-23
06:11 | 2025-02-23
06:11 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24