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بلومبرغ عن مسؤول أوكراني: عدم وجود ضمانات بمساعدات عسكرية ومالية مستقبلا لا يزال نقطة شائكة في المحادثات

Lebanon 24
23-02-2025 | 02:53
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