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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوجه بإنشاء "المستشفى العراقي" في غزة

Lebanon 24
23-02-2025 | 03:59
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