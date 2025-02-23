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مكتب إعلام الأسرى: تعطيل إطلاق سراح الأسرى يكشف مجددا حقيقة الاحتلال الذي لا يحترم العهود والاتفاقيات

Lebanon 24
23-02-2025 | 04:47
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