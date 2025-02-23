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نيويورك تايمز عن مسؤولين فرنسيين: قلقون من محاولة ترامب فرض انتخابات في أوكرانيا

Lebanon 24
23-02-2025 | 05:35
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