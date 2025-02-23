الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ضرورة تضافر الجهود لضمان انسياب المساعدات لغزة من دون عوائق

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