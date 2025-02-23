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قاسم: وجهة نصرالله كانت دائماً فلسطين والقدس وقد ساهم مساهمة عظيمة في إحياء القضية الفلسطينية

Lebanon 24
23-02-2025 | 06:58
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