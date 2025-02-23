وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: مشاهد جنازة نصر الله تظهر مفترق الطرق الذي يقف أمامه لبنان إما احتلال إيراني يتمثل بحزب الله أو التحرر من هذا الاحتلال والحرية للبنان ولشعبه

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