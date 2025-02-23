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قاسم: لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بعدوانها واحتلالها والمقاومة موجودة بشعبها وعدتها وعديدها

Lebanon 24
23-02-2025 | 07:12
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قاسم: نُجري تحقيقاً لاستقاء العبر والمعالجة وما كان يجب أن يكون الإنكشاف بهذه الصورة والمقاومة لا يمكن أن تكون أقوى عسكرياً وغلبتها على إسرائيل هو بإيمانها ومجاهديها ودماء قادتها
lebanon 24
23/02/2025 16:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والتي تجاوزت المئات وهذا الأمر لا يمكن أن يستمرّ
lebanon 24
23/02/2025 16:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نحنُ أعزاء والمقاومة ستستمرّ وهناك نتائج بعد المعركة الأخيرة باتت محفورة وأساسها أنه لا إمكانية لاستمرار الاحتلال في لبنان من دون مقاومة
lebanon 24
23/02/2025 16:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لن نقبل باستمرار قتلنا واحتلالنا ولا يمكن لأي أحد أن يطلب منا أن ننكشف ونقدم ما لدينا من قوة ليتحكم بنا العدو
lebanon 24
23/02/2025 16:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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