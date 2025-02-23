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قاسم: المقاومة أساس وهي خيارنا الإيماني والسياسي ما دام الإحتلال موجوداً وما دام خطره قائماً ونمارس المقاومة وفق المصلحة ووفق تقديرنا للظروف

Lebanon 24
23-02-2025 | 07:21
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قاسم: المقاومة مسار وخيار نتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب وهناك حملة مضادة علينا كحزب الله وامل والمقاومة لترويج الهزيمة لكن شعبنا انتصر بعناوين وخسر وضحّى بعناوين أخرى
lebanon 24
23/02/2025 16:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إستمرار الإحتلال عدوان على السيادة اللبنانية والجميع مسؤول في مواجهة هذا الاحتلال لاسيما الحكومة والشعب والمقاومة وأطياف الأحزاب والناس والطوائف
lebanon 24
23/02/2025 16:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: حق المقاومة هو إنسانيّ ونحن أقوى بإيماننا وخيارنا وحقوقنا من احتلال وعدوانية إسرائيل
lebanon 24
23/02/2025 16:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المقاومة هي خيارنا لتحرير الأرض وحماية السيادة ونصرة فلسطين في مواجهة الاحتلال التوسعي
lebanon 24
23/02/2025 16:19:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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