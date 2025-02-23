Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: كل الشكر لمن حضر مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين

Lebanon 24
23-02-2025 | 07:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من مطار بيروت: جئت إلى بيروت على رأس وفد إيراني لنشارك في مراسم تشييع السيدين نصرالله وصفي الدين وسألتقي الرؤساء الـ3 في لبنان
lebanon 24
23/02/2025 16:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا الوزير سيُمثّل نواف سلام يوم غدّ في مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين
lebanon 24
23/02/2025 16:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال عون تسلم دعوة للمشاركة في مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين
lebanon 24
23/02/2025 16:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نعيم قاسم: 23 شباط موعد تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين
lebanon 24
23/02/2025 16:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:07 | 2025-02-23
09:06 | 2025-02-23
09:04 | 2025-02-23
08:52 | 2025-02-23
08:50 | 2025-02-23
08:48 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24