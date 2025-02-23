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بن غفير: إجبار حماس أسرى على مشاهدة إطلاق سراح آخرين تعذيب نفسي مروع يستهدف وعي مواطني إسرائيل

Lebanon 24
23-02-2025 | 07:48
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