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وسائل إعلام سورية: مقتل شخص باستهداف طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي سيارة قرب بلدة كللي شمالي إدلب

Lebanon 24
23-02-2025 | 07:53
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