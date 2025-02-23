احتفالات في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش السوداني فك الحصار عن المدينة (الجزيرة)

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احتفالات في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش السوداني فك الحصار عن المدينة (الجزيرة)
Lebanon 24
23-02-2025
|
08:48
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