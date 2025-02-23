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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدعو إلى سلام يحترم "وحدة أراضي" أوكرانيا

Lebanon 24
23-02-2025 | 09:06
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