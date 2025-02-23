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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 26 فلسطينيا في الضفة أمس وبدء عمل فرقة دبابات من اللواء 188 في جنين

Lebanon 24
23-02-2025 | 09:07
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