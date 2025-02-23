Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: ننتظر من الجيش والحكومة في لبنان تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق

Lebanon 24
23-02-2025 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: إنها مسألة أيام أو ساعات ونحن ننتظر رد حماس وبعد ذلك يمكننا بدء تنفيذ الاتفاق على الفور
lebanon 24
23/02/2025 18:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي مستمر في تنفيذ تفجيرات متعددة ومتواصلة في كفركلا جنوبي لبنان (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
23/02/2025 18:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: يجب نزع سلاح حزب الله ويفضل أن يتم ذلك بواسطة الجيش اللبناني
lebanon 24
23/02/2025 18:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير "رون ديرمر " المقرب من نتنياهو: الجيش لن يغادر مستقبلا المواقع التي سيحتفظ بها جنوبي لبنان
lebanon 24
23/02/2025 18:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:45 | 2025-02-23
11:40 | 2025-02-23
11:38 | 2025-02-23
11:25 | 2025-02-23
11:22 | 2025-02-23
11:09 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24