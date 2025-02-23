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نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بحماية الدروز في جنوب سوريا ولن تتسامح مع أي تهديد لهم

Lebanon 24
23-02-2025 | 11:09
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