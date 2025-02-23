Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام أميركي: إيطاليا تفحص بلاغا بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من نيويورك

Lebanon 24
23-02-2025 | 12:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انطلقت من نيويورك.. هبوط اضطراري لطائرة بعد تهديد بوجود قنبلة
lebanon 24
24/02/2025 00:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: الشرطة تغلق الطريق السريع رقم 85 في ساوث كارولينا أثناء استجابتها لتهديد بوجود قنبلة داخل شاحنة
lebanon 24
24/02/2025 00:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: فقدان طائرة على متنها 10 أشخاص في ولاية ألاسكا
lebanon 24
24/02/2025 00:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين: علماء إيرانيون يستكشفون نهجا أسرع لتطوير سلاح نووي في حال قررت طهران تسريع إنتاج قنبلة نووية
lebanon 24
24/02/2025 00:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:46 | 2025-02-23
17:44 | 2025-02-23
17:43 | 2025-02-23
17:35 | 2025-02-23
17:33 | 2025-02-23
17:28 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24