6
o
بيروت
5
o
طرابلس
4
o
صور
6
o
جبيل
6
o
صيدا
7
o
جونية
2
o
النبطية
-3
o
زحلة
0
o
بعلبك
1
o
بشري
2
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حماس: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بإبقاء جيشه في مخيمات الضفة لمدة عام "أوهام لن تتحقق"
Lebanon 24
23-02-2025
|
12:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد "الضفة الغربية" بعد تفجيرات الحافلات
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد "الضفة الغربية" بعد تفجيرات الحافلات
24/02/2025 00:52:19
24/02/2025 00:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي من الضفة الغربية: لن نسمح بتحويلها إلى "جنوب لبنان"
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي من الضفة الغربية: لن نسمح بتحويلها إلى "جنوب لبنان"
24/02/2025 00:52:19
24/02/2025 00:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي عن توسيع العملية بشمال الضفة: لن نسمح بعودة المواطنين إلى المخيمات ولا للإرهاب بأن ينمو
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي عن توسيع العملية بشمال الضفة: لن نسمح بعودة المواطنين إلى المخيمات ولا للإرهاب بأن ينمو
24/02/2025 00:52:19
24/02/2025 00:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: حماس سوف "تدمّر" إذا لم تفرج عن جميع الرهائن الإسرائيليين
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: حماس سوف "تدمّر" إذا لم تفرج عن جميع الرهائن الإسرائيليين
24/02/2025 00:52:19
24/02/2025 00:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
Lebanon 24
تحذير من الأب إيلي خنيصر الى اللبنانيين: حركة الثلوج ستشتد مجدداً
11:16 | 2025-02-23
23/02/2025 11:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" منزعج: "خطوة غير موفقة"
Lebanon 24
"حزب الله" منزعج: "خطوة غير موفقة"
01:15 | 2025-02-23
23/02/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
Lebanon 24
تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)
05:39 | 2025-02-23
23/02/2025 05:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
23/02/2025 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد تشييع نصرالله.. صحيفة تكشف
03:30 | 2025-02-23
23/02/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:46 | 2025-02-23
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بيتونيا في رام الله
17:44 | 2025-02-23
رئيس وزراء بريطانيا: أتطلع للعمل مع فريدريش ميرز الفائز بانتخابات ألمانيا لتعزيز الأمن المشترك وتحقيق النمو لبلادنا
17:43 | 2025-02-23
قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقين قضاء حنين
17:35 | 2025-02-23
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: حماس تتعامل مع الرهائن بوحشية
17:33 | 2025-02-23
تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل إلى مخيّم نور شمس في الضفة الغربية
17:28 | 2025-02-23
البيت الأبيض: ترمب يدعم إسرائيل في أي مسار تختاره بشأن اتفاق التبادل
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
24/02/2025 00:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
24/02/2025 00:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
24/02/2025 00:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24