الرئاسة التركية: الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تركيا مستعدة لاستضافة محادثات أوكرانيا لكن تلك المفاوضات يجب أن تشمل طرفي الصراع

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