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الجيش الإسرائيلي: رفع الجاهزية العسكرية والعملياتية في منطقة غلاف غزة

Lebanon 24
23-02-2025 | 13:09
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