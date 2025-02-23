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متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: قرار إسرائيل بتأجيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين رد مناسب

Lebanon 24
23-02-2025 | 17:20
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